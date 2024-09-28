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На фронті потрібні люди, які виявлятимуть повітряні цілі — вакансія в "Азов"

28 вересня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам переносного зенітно-ракетного комплексу
Оператори ПЗРК. Фото ілюстративне: defence-ua.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вражатимуть ворожі цілі. Йдеться про операторів переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 26 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора ПЗРК у полку "Азов"

Оператор ПЗРК має вміти працювати з переносним зенітно-ракетним комплексом або прагнути цьому навчитися. Серед його обов'язків виявлення та ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів і БпЛА), бойове чергування, контроль справності обладання та звітування командуванню. Також фахівець дотримуватися статуту ППО.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних та ініціативних людей, які не мають проблем зі здоров'ям, алкогольної й наркотичної залежності.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську потрібні зв'язківці підрозділу ППО. Такі фахівці мають забезпечувати безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день роботи в зоні бойових дій буде доплата — 3 300 гривень.

Також в "Азові" є вакансія для людей, які вміють керувати діями танкового екіпажу — командири танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід для того, щоб обійняти цю посаду, необов'язково.

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