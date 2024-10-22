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На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

22 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалистам по оперативному планированию управления батальона
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут разрабатывать планы боевых операций. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 21 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности специалиста по оперативному планированию управления батальона в полку "Азов"

Специалист по оперативному планированию управления батальона должен разрабатывать планы боевых операций, координировать действия подразделений по достижению оперативных целей, готовить приказы и распоряжения для проведения боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 25 до 35 лет, умеющих пользоваться ПК и Microsoft Office. Всем тонкостям работы научат в подразделении.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно минимальная зарплата в полку "Азов" составляет 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, отвечающих за ремонт и обслуживание радиоэлектронной борьбы. В полку есть вакансия мастера отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Также в полку не хватает инструкторов по тактической медицине. На работу приглашают людей, которые обладают провайдерскими навыками уровня СМС и знают международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

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