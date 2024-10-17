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На фронте нужны инструкторы — кого приглашают в полк "Азов"

17 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инструкторам по тактической медицине
Инструктор по тактической медицине. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения боевых медиков, которые смогут обучать других военных. Речь идет об инструктурах по тактической медицине.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 15 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инструктора по тактической медицине в полку "Азов"

Инструктор по тактической медицине должен проводить обучение для боевых медиков подразделений (уровень СМС и CPP) и рекрутов (уровень CLS), сопровождать группы боевых медиков на профильных учениях, собирать и обрабатывать информацию об успешности обучения, работать по составленной программе учений и создавать собственные учебные материалы, контролировать тренировочную материальную базу. Также по желанию такой специалист может периодически участвовать в эвакуации раненых в зоне боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые обладают провайдерскими навыками уровня СМС и знают международную программу обучения боевых медиков (ТССС). Предпочтение отдадут претендентам, которые имеют провайдерские навыки уровня CPP, сертификацию NAEMT, знают английский язык и готовы работать в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Занять эту должность могут специалисты, которые умеют самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

Также в армии не хватает трактористов обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения. На эту должность приглашают людей, которые умеют управлять автомобилем, трактором или экскаватором.

работа Нацгвардия полк "Азов" вакансии военнослужащие

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