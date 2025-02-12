Работа в "Азов" — какие условия труда предлагают бухгалтерам учетной группы

Бухгалтер за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

В подразделения "Азов" ищут людей, которые знают бухгалтерские программы и умеют вести документацию. На фронте нужны бухгалтеры учетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности бухгалтера учетной группы в "Азове"

Бухгалтер должен работать с первичной документацией, составлять акты сверок и мемориальные ордера, участвовать в инвентаризации.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, имеющих высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользующихся ПК и оргтехникой. Также желательно, чтобы человек, который планирует быть бухгалтером учетной группы в "Азове", имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Служить можно по мобилизации до конца военного положения или по контракту. Денежное обеспечение составит не менее 26 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, на фронте не хватает людей, которые умеют готовить вкусные блюда. Чтобы занять должность повара в бригаде, нужно иметь профессионально-техническое образование и медицинскую книжку.

Также "Азов" приглашает в свои ряды токарей. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют обрабатывать металлические детали на токарных станках.