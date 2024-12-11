Работа в Азове – какие условия и зарплату предлагают боевым медикам взвода

Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу боевых медиков взвода. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку, опыт работы с ранеными, пройденные курсы и не только. За выполнение работы будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 декабря.

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Работа в "Азове"

В вакансии указано, что в 12-й бригаде в обязанности боевых медиков взвода будет входить выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения. В частности:

предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;

медицинское сопровождение штурмовых операций;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

проведение учений по тактической медицине для личного состава;

организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;

контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;

коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), нуждающихся в консультации и амбулаторном лечении;

сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который соответствует следующим требованиям:

высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;

удовлетворительная физическая подготовка и физическое/психологическое состояние;

опыт работы с ранеными;

пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);

готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;

денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

постоянное профильное обучение в момент нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, недавно мы сообщали, что "Азову" нужны специалисты на должность "абдоминальный, торакальный хирург". Чтобы устроиться на работу, нужно иметь высшее медицинское образование, умение, а также опыт работы не менее 2 лет.

Кроме того, бригада приглашает на работу поваров. У кандидатов должно быть как минимум профессионально-техническое образование, медицинская книга и знания технологии приготовления блюд.