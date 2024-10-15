Работа в Азов — на фронт приглашают автоэлектриков

На фронт "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и зарплата
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием. Заработная плата будет составлять до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- опыт работы в сфере автоэлектрике от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, на днях ранее мы писали, что "Азов" предлагает работу врачам безотлагательных состояний. Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт.
Кроме того, бригада ищет в свои ряды специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции.
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