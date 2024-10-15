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На фронт "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и зарплата

15 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — на фронт приглашают автоэлектриков
Автоэлектрики за работой. Иллюстративное фото: СТО Вільних
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием. Заработная плата будет составлять до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • опыт работы в сфере автоэлектрике от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, на днях ранее мы писали, что "Азов" предлагает работу врачам безотлагательных состояний. Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт.

Кроме того, бригада ищет в свои ряды специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции.

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