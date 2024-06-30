Мобилизированный актер театра из Чернигова рассказал, как проходит обучение на полигоне

Актер Черниговского драмтеатра Евгений Бондарь. Фото: из личного архива Е.Бондаря

Мобилизованный в ряды ВСУ актер Черниговского драмтеатра Евгений Бондарь, проходящий военную подготовку на одном из полигонов, рассказал об учебной программе. Евгений Бондарь планирует быть оператором БпЛА.

Об этом мобилизованный рассказал в интервью "Суспільне. Чернігів".

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Подъем в 5:30 и целый день занятия

Военнослужащий рассказывает, что непросто было привыкнуть к новому армейскому распорядку дня. Подъем в 05:30. Потом военные делают зарядку, завтракают и идут на занятия, которые длятся до обеда. После перерыва начинаются дневные занятия. И так до семи вечера.

"Этот распорядок не тот, к которому я привык. Потому что в театре, в гражданской жизни, ты до девяти часов утра можешь спать, потом уже собраться на работу и к 11 поехать. В 22:00 только заканчиваешь работу в театре, потом еще пока доедешь домой и подготовка ко сну", — говорит Евгений Бондарь.

Евгений признается, что скучать по театру, прошлой жизни ему некогда. Хотя вместе с ним проходят военную подготовку его коллеги из театра. По словам мужчины, он хочет овладеть специальностью оператора БпЛА.

Напомним, в конце мая этого года Черниговский областной музыкально драматический театр приостановил работу. Поскольку почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, а затем призвали в ВСУ.

К слову, британское издание The Guardian опубликовало интервью с мужчинами, которые уклоняются от мобилизации.