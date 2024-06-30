Мобілізований актор театру з Чернігова розповів, як проходить навчання на полігоні

Актор Чернігівського драмтеатру Євген Бондар. Фото: з особистого архіву Є.Бондара

Мобілізований до ЗСУ актор Чернігівського драмтеатру Євген Бондар, який проходить військову підготовку на одному з полігонів, розповів про навчальну програму. Євген Бондар планує бути оператором БпЛА.

Про це мобілізований розповів в інтерв'ю "Суспільне. Чернігів".

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Підйом о 5:30 і цілий день заняття

Військовослужбовець розповідає, що непросто було звикнути до нового армійського розпорядку дня. Підйом о 05:30. Згодом військові роблять зарядку, снідають і йдуть на заняття, які тривають до обіду. Після перерви починаються денні заняття. І так до сьомої вечора.

"Цей розклад не той, до якого завжди звик. Тому що в театрі, в цивільному житті, ти до дев'ятої години ранку можеш спати, потім вже зібратися на роботу й на 11-ту поїхати. О 22:00 тільки закінчуєш роботу в театрі, потім ще поки доїдеш додому та підготовка до сну", — каже Євген Бондар.

Євген зізнається, що сумувати за театром, минулим життям йому ніколи. Хоча разом з ним проходять військову підготовку його колеги з театру. За словами чоловіка, він хоче опанувати спеціальність оператора БпЛА.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупинив роботу. Оскільки майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, а потім призвали до ЗСУ.

До слова, британське видання The Guardian поширило інтерв'ю з чоловіками, які переховуються від мобілізації.