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Мобилизация женщин — сколько можно призвать и что будут делать

14 января 2025 08:59
Анастасия Постоенко - Редактор
Женские подразделения — сколько могут мобилизовать в ВСУ
Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Черновицкая ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

Согласно оценкам, количество женщин в Украине в возрасте от 18 до 60 лет составляет 5,6 миллиона человек. Часть из них можно было бы мобилизовать в Вооруженные силы Украины, чтобы они выполняли определенную работу в армии, а мужчины в свою очередь уволились с должностей и выполняли боевые задачи.

Журналисты Texty.org.ua посчитали сколько женщин можно мобилизовать в армию и что они могли бы делать на фронте.

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Из 5,6 миллиона человек около 46% воспитывают несовершеннолетних детей, а действующее законодательство позволяет служить лишь одному из родителей. Таким образом, по приблизительным подсчетам, мобилизация женщин без детей может обеспечить дополнительный резерв в 3 миллиона человек.

Как Украина может позаимствовать опыт Британии по мобилизации женщин

В случае затяжной войны или значительного увеличения численности российских войск привлечение женщин к службе может существенно усилить обороноспособность страны. Демократические государства имеют преимущество над авторитарными благодаря равным правам женщин, которые могут не только заменять мужчин в тылу, но и выполнять важные задачи на фронте.

Во время Второй мировой войны Великобритания активно привлекала женщин к военной службе, создав отдельные подразделения. Таким образом в стране появились Женский вспомогательный территориальный корпус (ATS), Женская королевская военно-морская служба (WRNS) и Женские вспомогательные воздушные силы (WAAF).

Женщины выполняли задачи в тылу: обслуживали самолеты, занимались метеорологией, радиолокацией, ремонтом техники, работали на производстве и в логистике. Благодаря этому удалось высвободить около 450 тысяч мужчин для других задач.

Украина может позаимствовать этот опыт, создав отдельные женские подразделения. Однако современная практика также показывает, что женщины могут эффективно служить в смешанных коллективах.

Что могут делать украинки на фронте

Журналисты предположили, что женщины могут выполнять задачи в системе противовоздушной обороны, в частности работать в мобильных бригадах по уничтожению дронов.

Их навыки можно эффективно использовать для работы операторов дронов, снайперов, в логистике, декодировании данных, бухгалтерии, пресс-службах и на оборонных заводах. На гражданских предприятиях женщины уже заменяют мужчин, работая даже на шахтах.

Будет ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Мобилизация женщин должна быть исключительно добровольной, без принудительных ограничений на выезд за границу. Для привлечения женщин к службе нужны надлежащие условия, которые включают подготовительные курсы, гарантированные отпуска, возможность ночевать дома во время ротаций или свободно распоряжаться свободным временем.

Напомним, недавно в Украине изменили правила прохождения базовой общей военной подготовки для женщин.

Также объяснил, кто имеет право на увольнение из ВСУ, если в армии служит и муж, и его жена.

ВСУ женщины мобилизация военнослужащие военная служба

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