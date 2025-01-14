Жіночі підрозділи — скільки можуть мобілізувати в ЗСУ

Центр рекрутингу української арміх. Фото: Чернівецька ОДА

Згідно з оцінками, кількість жінок в Україні віком від 18 до 60 років становить 5,6 мільйона осіб. Частину з них можна було б мобілізувати до Збройних сил України, щоб вони виконували певну роботу у війську, а чоловіки своєю чергою звільнились з посад та виконували бойові задачі.

Журналісти Texty.org.ua порахували скількох жінок можна мобілізувати у військо та що вони могли б робити на фронті.

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Скількох жінок можна мобілізувати до Збройних сил України

З 5,6 мільйона осіб близько 46% виховують неповнолітніх дітей, а чинне законодавство дозволяє служити лише одному з батьків. Таким чином, за приблизними підрахунками, мобілізація жінок без дітей може забезпечити додатковий резерв у 3 мільйони осіб.

Як Україна може запозичити досвід Британії щодо мобілізації жінок

У разі затяжної війни чи значного збільшення чисельності російських військ залучення жінок до служби може суттєво посилити обороноздатність країни. Демократичні держави мають перевагу над авторитарними завдяки рівним правам жінок, які можуть не лише заміняти чоловіків у тилу, але й виконувати важливі завдання на фронті.

Під час Другої світової війни Велика Британія активно залучала жінок до військових служб, створивши окремі підрозділи. Таким чином в країні з'явилися Жіночий допоміжний територіальний корпус (ATS), Жіноча королівська військово-морська служба (WRNS) та Жіночі допоміжні повітряні сили (WAAF).

Жінки виконували завдання у тилу: обслуговували літаки, займалися метеорологією, радіолокацією, ремонтом техніки, працювали на виробництві та в логістиці. Завдяки цьому вдалося вивільнити близько 450 тисяч чоловіків для інших завдань.

Україна може запозичити цей досвід, створивши окремі жіночі підрозділи. Проте сучасна практика також показує, що жінки можуть ефективно служити в змішаних колективах.

Що можуть робити українки на фронті

Журналісти припустили, що жінки можуть виконувати завдання в системі протиповітряної оборони, зокрема працювати в мобільних бригадах із знищення дронів.

Їхні навички можна ефективно використати для роботи операторів дронів, снайперів, у логістиці, декодуванні даних, бухгалтерії, пресслужбах та на оборонних заводах. На цивільних підприємствах жінки вже замінюють чоловіків, працюючи навіть на шахтах.

Чи буде примусова мобілізація жінок в Україні

Мобілізація жінок має бути виключно добровільною, без примусових обмежень на виїзд за кордон. Для залучення жінок до служби потрібні належні умови, які включають підготовчі курси, гарантовані відпустки, можливість ночувати вдома під час ротацій або вільно розпоряджатися вільним часом.

Нагадаємо, нещодавно в Україні змінили правила проходження базової загальної військової підготовки для жінок.

Також пояснив, хто має право на звільнення із ЗСУ, якщо у війську служить і чоловік, і його дружина.