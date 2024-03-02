Мобилизация осужденных — нардеп рассказал, какие категории могут призвать на службу
В Украине некоторые осужденные, которые не находятся в местах лишения свободы, получат возможность защищать Отечество на фронте.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Кого из осужденных могут мобилизовать
"Мы предполагаем, что осужденные, получившие наказание без реального отбывания его в местах пенитенциарной системы (или осужденные с отсрочкой от отбывания наказания), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет", — рассказал нардеп.
Вениславский обратил внимание, что находящиеся в местах лишения свободы осужденные тоже получат возможность защищать Украину на фронте.
Однако в этом случае есть исключения — осужденные за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и за другие наиболее сенситивные преступления, не получат такого права.
Ранее мы сообщали, что заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что осужденных мужчин за изнасилование и убийство могут мобилизовать, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.
Напомним, что член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.
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