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Мобилизация осужденных — нардеп рассказал, какие категории могут призвать на службу

2 марта 2024 14:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных — нардеп рассказал, какие категории могут призвать на службу
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине некоторые осужденные, которые не находятся в местах лишения свободы, получат возможность защищать Отечество на фронте.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Мы предполагаем, что осужденные, получившие наказание без реального отбывания его в местах пенитенциарной системы (или осужденные с отсрочкой от отбывания наказания), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет", — рассказал нардеп.

Вениславский обратил внимание, что находящиеся в местах лишения свободы осужденные тоже получат возможность защищать Украину на фронте.

Однако в этом случае есть исключения — осужденные за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и за другие наиболее сенситивные преступления, не получат такого права.

Ранее мы сообщали, что заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что осужденных мужчин за изнасилование и убийство могут мобилизовать, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.

Напомним, что член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

Украина
Федор Вениславский
заключенные
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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