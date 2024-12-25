Юрист Дмитрий Франчук объяснил, кто со статусом ВПЛ имеет право на отсрочку

Мужчины на станции. Фото иллюстративное: Суспільне Буковина

Во время военного положения военнообязанные мужчины, являющиеся внутренними переселенцами, подлежат военному призыву. Правда, некоторые из них могут получить отсрочку.

Об этом в интервью сообщил юрист Дмитрий Франчук.

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Нюансы мобилизации ВПЛ

Правовед подчеркнул, что наличие статуса ВПЛ не является автоматическим основанием для избежания военной службы. Согласно законодательству Украины, военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, изменившие место своего жительства из-за войны и получившие статус ВПЛ, должны в течение недели прийти в ТЦК и СП по новому месту жительства и стать на военный учет.

Право на отсрочку есть у мужчин со статусом ВПЛ, которые:

имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с инвалидностью;

ухаживают за больными родителями или женой (супругом);

имеют заболевания, признанные медицинской комиссией как основание для непригодности к военной службе;

являются студентами дневной формы обучения, аспирантами, докторантами или работниками критически важных предприятий, учреждений и организаций.

"Для получения отсрочки необходимо лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские справки, справки с места обучения или работы, документы, подтверждающие статус лица, которое нуждается в уходе", — объяснил юрист

Ранее юрист Наталья Гнатик рассказала, какие гарантии имеют мобилизованные работники. По ее словам, за такими гражданами должны сохраняться рабочие места, должности и зарплаты.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян объяснил, имеют ли право на отсрочку мужчины, обучающиеся на военной кафедре. Он отметил, что обучение на военной кафедре не является основанием для отсрочки.