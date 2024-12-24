Юристка Наталя Гнатик пояснила, які гарантії є в мобілізованих працівників

Військовий. Фото ілюстративне: 20minut.ua

Права мобілізованих громадян захищаються законом. Про них йдеться в Кодексі законів про працю України, зокрема у статті 119.

Про це в коментарі РБК-Україна в понеділок, 23 грудня, повідомила юристка Наталя Гнатик.

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Згідно з Кодексом законів про працю України, за працівниками, яких призвали на службу, зберігаються їхні робоче місце, посада та середній заробіток.

"Мобілізація не може бути підставою для звільнення чи позбавлення працівника його трудових прав. Винятком є лише ситуації, коли підприємство ліквідується, або працівник самостійно подає заяву про звільнення", — зазначила правознавиця.

Також вона додала, що період служби працівника роботодавець зобов'язаний звільнити його від виконання трудових обов'язків.

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ Віталій Волинянський заявив, що замість "бусифікації" в Україні варто приділяти увагу рекрутингу новобранців. За його словами, добровольці краще за мобілізованих виконують обов'язки на фронті.

Раніше начальник відділу одного з київських ТЦК Олег Коротченко розповів, як впровадження повісток поштою вплинуло на мобілізаційний процес. На його думку, суттєвих змін не відбулося.