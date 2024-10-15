Сколько будут рассматривать заявление о выдаче отсрочки — объяснение адвоката

Военный билет у военнообязанного. Иллюстративное фото: depositphotos

Во время всеобщей мобилизации в Украине есть категория людей, которая может получить отсрочку. Для этого нужно подать соответствующее заявление в комиссию, действующую при ТЦК и СП, и она будет рассматривать ее в течение семи дней.

Об этом сообщил юрист Хмельницкой ОО "Подольская правовая лига" Николай Лозинский.

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На какие категории граждан распространяется отсрочка

По данным юриста, отсрочка предоставляется на основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и может распространяться на разные категории граждан, в частности:

лиц, работающих на критически важных объектах и предприятиях;

студентов, аспирантов, научных и научно педагогических работников;

граждан с определенными состояниями здоровья или инвалидностью;

лиц, ухаживающих за нетрудоспособными родственниками;

лиц, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

В то же время Лозинский подчеркнул, что отсрочка — это не полное освобождение от мобилизации, она лишь на время позволяет не участвовать в военной службе, пока действуют соответствующие основания.

Какие документы нужно подготовить для отсрочки

Юрист отметил, что люди, которые могут получить отсрочку, должны подать соответствующее заявление в комиссию, действующую при ТЦК и СП. Это нужно сделать лично или отправить почтовым отправлением.

Это заявление и другие соответствующие документы Комиссия обязана рассмотреть в течение семи дней с даты поступления, но не позднее, чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

Если Комиссия дала разрешение на отсрочку, она будет действовать всего три месяца, затем ее нужно будет возобновлять, если для этого есть соответствующие основания. То есть военнообязанным придется каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать Территориальные центры комплектования и подавать документы для ее продления в зависимости от скорости оформления.

Напомним, недавно мы писали, что делать, когда учитель получил повестку и при каких условиях педагоги могут получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что украинцы могут оформлять отсрочку онлайн, однако такая возможность доступна не всем.