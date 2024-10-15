Скільки розглядатимуть заяву про надання відстрочки — пояснення адвоката

Військовий квиток у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: depositphotos

Під час загальної мобілізації в Україні є категорія людей, яка може отримати відстрочку. Для цього потрібно подати відповідну заяву до комісії, яка діє при ТЦК та СП, вона буде розглядати її упродовж семи днів.

Про це повідомив юрист Хмельницької ГО "Подільська правова ліга" Микола Лозінський.

Читайте також:

На які категорії громадян поширюється відстрочка

За даними юриста, відстрочка надається на підставі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та може поширюватися на різні категорії громадян, зокрема на:

осіб, які працюють на критично важливих об’єктах та підприємствах;

студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників;

громадян із певними станами здоров’я або інвалідністю;

осіб, які доглядають за непрацездатними родичами;

осіб, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей віком до 18 років.

Водночас Лозінський наголосив, що відстрочка — це не повне звільнення від мобілізації, вона лише на певний час дозволяє не брати участь у військовій службі, поки діють відповідні підстави.

Які документи потрібно підготувати для відстрочки

Юрист зазначив, що люди, які можуть отримати відстрочку, повинні подати відповідну заяву у до комісії, яка діє при ТЦК та СП. Це потрібно зробити особисто або ж надіслати поштовим відправленням.

Цю заяву та інші відповідні документи Комісія зобов’язана розглянути протягом семи днів із дати надходження, але не пізніше, ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Якщо Комісія дала дозвіл на відстрочку, вона діятиме лише три місяці, далі її потрібно буде поновлювати, якщо для цього є відповідні підстави. Тобто військовозобов’язаним доведеться кожні півтора, два з половиною або три місяці відвідувати Територіальні центри комплектування і подавати документи для її продовження, залежно від швидкості оформлення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити, коли вчитель отримав повістку і за яких умов педагоги можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що українці можуть оформлювати відстрочку онлайн, проте така можливість доступна не для всіх.