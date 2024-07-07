Сколько работников Аппарата ВР мобилизовались в армию — известное количество

Заседание депутатов Верховной Рады. Фото: Shutterstock

В аппарате Верховной Рады Украины назвали количество работников, которые пошли служить в Вооруженные силы Украины. По их словам, в армию мобилизовались 53 человека за весь период полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает "Следство.Инфо" в субботу, 5 июля.

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В Верховной Раде отметили, что по состоянию на 17 июня 2024 года у них работают 878 человек, из которых мобилизовалось в ряды ВСУ 53.

"Информируем, что среди работников Аппарата ВРУ и государственных предприятий и учреждений, принадлежащих к сфере Управления делами Аппарата ВРУ, в 2022 году мобилизовано 37 человек, в 2023 году — 8, 2024 года — 8. Также мобилизованы на военную службу в особый период 34 помощники-консультанты народных депутатов девятого созыва. Среди мобилизованных один погибший, 8 получили ранения и один пропавший без вести", — рассказали в парламенте.

Могут ли мобилизовать депутатов

Заметим, что в статье идет речь именно о сотрудниках Аппарата Верховной Рады — административно-технической структуре, которая обеспечивает организационно-распорядительную деятельность самого парламента. Депутаты же избранные представители народа, которые осуществляют законодательную власть.

Депутат ВР имеет особый правовой статус и определенные гарантии, но это не означает, что он не может добровольно присоединиться к ВСУ, так как такое право ему как гражданину Украины обеспечивает Конституция. Однако это решение должно согласовываться с его статусом депутата и законодательством.

Мобилизация в Украине

Напомним, что военный эксперт Евгений Дикий объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась. По его словам, украинские власти сбросили все обязанности по мобилизации населения на работников ТЦК, а коммуникации с обществом не проводили.

Также в Минобороны Украины рассказали, каких изменений ожидать военнообязанным гражданам после 16 июля. Ведь в этот день истекает срок, в течение которого они должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

Добавим, если военнообязанные украинцы не обновят данные в ТЦК до 16 июля, им грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.