Мобилизация в Украине — что изменится в новом законе для смотрителей лиц с инвалидностью

Давид Арахмия. Фото: Telegram

С понедельника, 11 марта, Верховная Рада начинает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации . Одной из них будет урегулирован вопрос отсрочки для людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I, II и III группы.

Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, парламентарии будут настаивать на принятии этой поправки.

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Мобилизация смотрителей за лицами с инвалидностью

"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одно лицо с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", — отметил он.

Кроме того, таким же образом будет урегулирован вопрос с мобилизацией аспирантов.

"Как и было обещано, независимо от формы обучения, им предоставят отсрочку от мобилизации", — заявил Арахамия.

Напомним, Министерство обороны опубликовало подробную инструкцию для военных , как обжаловать решение ВЛК, если вы с ним не согласны.

Также отметим, что Министерство здравоохранения приняло решение о проведении проверок ВЛК из-за затягивания сроков проведения осмотров.