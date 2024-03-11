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Мобілізація в Україні — що зміниться у новому законі для доглядачів за особами з інвалідністю

11 березня 2024 04:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — що зміниться у новому законі для доглядачів за особами з інвалідністю
Давид Арахмія. Фото: Telegram
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

З понеділка, 11 березня, Верховна Рада починає розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Однією з них буде врегульовано питання щодо відстрочки для людей, що доглядають за особами з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи.

Про це у неділю, 10 березня, повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, парламентарі наполягатимуть на прийнятті цієї правки.

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Мобілізація доглядачів за особами з інвалідністю

"У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", — зазначив він.

Крім того, таким самим чином, буде врегульовано питання з мобілізацією аспірантів.

"Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, їм нададуть відстрочку від мобілізації", — заявив Арахамія.

Нагадаємо, Міністерство оборони опублікувало детальну інструкцію для військових, як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні. 

Також зазначимо, що Міністерство охорони здоровʼя прийняло рішення про проведення перевірок ВЛК через затягування термінів проведення оглядів. 

Давид Арахамія
ЗСУ
військовий призов
мобілізація

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