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Мобилизация в Украине — насколько быстро военнообязанных отправляют на фронт

24 июля 2024 19:37
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине — как проходит базовая общевойсковая подготовка
Военный с оружием. Фото: facebook.com/Vinobltck
Виктория Козырь - редактор

В Украине существует миф о мобилизации, что призванные граждане сразу из территориального центра комплектования попадают на фронт. Однако сначала военнообязанные без опыта или с длительным перерывом в службе проходят обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП в Facebook в среду, 24 июля.

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Базовая общевойсковая подготовка проходит в специальных учебных центрах или батальонах, имеющих статус воинских частей. В общей сложности она длится 30 суток:

  • одни сутки — административный день (медицинский осмотр, получение оружия, экипировка и т.д.);
  • 29 суток (290 учебных часов) — учебные занятия.

Продолжительность учебного дня — 10 учебных часов (по 45 минут).

Согласно информации ТЦК, учебные занятия включают в себя теоретическую и практическую составляющие, а также самостоятельную подготовку. Последняя проводится в установленное распорядком дня время под наблюдением инструкторско-преподавательского персонала.

Чему обучают мобилизованных

БЗВП включает три этапа. Первый является вступительным курсом, продолжительность которого составляет одни сутки или 10 учебных часов, из которых 20% времени приходится на практические занятия:

  • национально-патриотическая подготовка;
  • меры безопасности;
  • правовая подготовка;
  • международное гуманитарное право

Второй этап является курсом индивидуальной подготовки, который длится 20 учебных дней, из которых 76% времени отводятся на практические занятия:

  • национально-патриотическая подготовка;
  • уставы ВС Украины;
  • подготовка по связи;
  • подготовка по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите);
  • военная топография;
  • инженерная подготовка (минная безопасность);
  • психологическая подготовка;
  • тактическая медицина;
  • выживание;
  • тактическая подготовка;
  • огневая подготовка.

Последний курс — изучение действий в составе отделения (взвода). Он длится 8 учебных суток, 86% времени которых составляют практические занятия:

  • национально-патриотическая подготовка;
  • разведывательная подготовка;
  • тактическая подготовка;
  • огневая подготовка;
  • комплексное тактическое занятие.

"БЗВП призвана повысить эффективность действий и выживания личного состава в боевых условиях, условиях последствий обстрелов, независимо от будущей должности. Новобранцы приобретают первичные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения обязанностей и получения военно-учетной специальности "стрелок" (ВОС-100)", — говорится в сообщении.

После завершения БЗВН новобранцы направляются в воинскую часть или, при необходимости, проходят дополнительное профессиональное обучение.

В воинской части также есть обучение и адаптация, в котором принимают участие собратья — военнослужащие подразделения.

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Пост Винницкого областного ТЦК и СП. Фото: скриншот
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Пост Винницкого областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация, а значит, работники ТЦК и дальше будут проверять, все ли военнообязанные мужчины обновили свои военно-учетные данные. Те, кто этого не сделал до 16 июля, обязательно будут получать повестки. Вдобавок таких лиц ожидает штраф в размере от 17000 до 25500 грн.

Также в Украине есть случаи, когда во время прохождения военно-врачебной комиссии некорректно определяют пригодность мобилизованного. С начала полномасштабного вторжения они перегружены нескончаемым потоком людей.

война ВСУ украинцы Украина военные мобилизация ТЦК и СП

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