Мобилизация в Украине — как проходит базовая общевойсковая подготовка

Мобилизация в Украине — насколько быстро военнообязанных отправляют на фронт
В Украине существует миф о мобилизации, что призванные граждане сразу из территориального центра комплектования попадают на фронт. Однако сначала военнообязанные без опыта или с длительным перерывом в службе проходят обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП).
Об этом сообщила пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП в Facebook в среду, 24 июля.
Насколько быстро мобилизованные отправляются на передовую
Базовая общевойсковая подготовка проходит в специальных учебных центрах или батальонах, имеющих статус воинских частей. В общей сложности она длится 30 суток:
- одни сутки — административный день (медицинский осмотр, получение оружия, экипировка и т.д.);
- 29 суток (290 учебных часов) — учебные занятия.
Продолжительность учебного дня — 10 учебных часов (по 45 минут).
Согласно информации ТЦК, учебные занятия включают в себя теоретическую и практическую составляющие, а также самостоятельную подготовку. Последняя проводится в установленное распорядком дня время под наблюдением инструкторско-преподавательского персонала.
Чему обучают мобилизованных
БЗВП включает три этапа. Первый является вступительным курсом, продолжительность которого составляет одни сутки или 10 учебных часов, из которых 20% времени приходится на практические занятия:
- национально-патриотическая подготовка;
- меры безопасности;
- правовая подготовка;
- международное гуманитарное право
Второй этап является курсом индивидуальной подготовки, который длится 20 учебных дней, из которых 76% времени отводятся на практические занятия:
- национально-патриотическая подготовка;
- уставы ВС Украины;
- подготовка по связи;
- подготовка по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите);
- военная топография;
- инженерная подготовка (минная безопасность);
- психологическая подготовка;
- тактическая медицина;
- выживание;
- тактическая подготовка;
- огневая подготовка.
Последний курс — изучение действий в составе отделения (взвода). Он длится 8 учебных суток, 86% времени которых составляют практические занятия:
- национально-патриотическая подготовка;
- разведывательная подготовка;
- тактическая подготовка;
- огневая подготовка;
- комплексное тактическое занятие.
"БЗВП призвана повысить эффективность действий и выживания личного состава в боевых условиях, условиях последствий обстрелов, независимо от будущей должности. Новобранцы приобретают первичные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения обязанностей и получения военно-учетной специальности "стрелок" (ВОС-100)", — говорится в сообщении.
После завершения БЗВН новобранцы направляются в воинскую часть или, при необходимости, проходят дополнительное профессиональное обучение.
В воинской части также есть обучение и адаптация, в котором принимают участие собратья — военнослужащие подразделения.
Напомним, в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация, а значит, работники ТЦК и дальше будут проверять, все ли военнообязанные мужчины обновили свои военно-учетные данные. Те, кто этого не сделал до 16 июля, обязательно будут получать повестки. Вдобавок таких лиц ожидает штраф в размере от 17000 до 25500 грн.
Также в Украине есть случаи, когда во время прохождения военно-врачебной комиссии некорректно определяют пригодность мобилизованного. С начала полномасштабного вторжения они перегружены нескончаемым потоком людей.
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