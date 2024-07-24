Мобілізація в Україні — як проходить базова загальновійськова підготовка

Військовий зі зброєю. Фото: facebook.com/Vinobltck

В Україні існує міф про мобілізацію, що призвані громадяни одразу з територіального центру комплектування потрапляють на фронт. Однак спочатку військовозобов'язані без досвіду або з тривалою перервою у службі проходять обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Про це повідомила пресслужба Вінницького обласного ТЦК і СП у Facebook у середу, 24 липня.

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Базова загальновійськова підготовка відбувається у спеціальних навчальних центрах або батальйонах, які мають статус військових частин. Загалом вона триває 30 діб:

одна доба — адміністративний день (медичний огляд, отримання зброї, екіпірування тощо);

29 діб (290 навчальних годин) — навчальні заняття.

Тривалість навчального дня — 10 навчальних годин (по 45 хвилин).

Згідно з інформацією ТЦК, навчальні заняття включають теоретичну та практичну складові, а також самостійну підготовку. Остання проводиться у встановлений розпорядком дня час під наглядом інструкторсько-викладацького персоналу.

Чого навчають мобілізованих

БЗВП включає три етапи. Перший є вступним курсом, тривалість якого становить одну добу або 10 навчальних годин, з яких 20% часу припадає на практичні заняття:

національно-патріотична підготовка;

заходи безпеки;

правова підготовка;

міжнародне гуманітарне право.

Другий етап є курсом індивідуальної підготовки, який триває 20 навчальних днів, з яких 76% часу відводяться на практичні заняття:

національно-патріотична підготовка;

статути ЗС України;

підготовка зі зв’язку;

підготовка з РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту);

військова топографія;

інженерна підготовка (мінна безпека);

психологічна підготовка;

тактична медицина;

виживання;

тактична підготовка;

вогнева підготовка.

Останній курс — вивчення дій в складі відділення (взводу). Він триває 8 навчальних діб, 86% часу яких становлять практичні заняття:

національно-патріотична підготовка;

розвідувальна підготовка;

тактична підготовка;

вогнева підготовка;

комплексне тактичне заняття.

"БЗВП покликана підвищити ефективність дій і виживання особового складу в бойових умовах, умовах наслідків обстрілів, незалежно від майбутньої посади. Новобранці набувають первинних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків та отримання військово-облікової спеціальності "стрілець" (ВОС-100)", — йдеться у повідомленні.

Після завершення БЗВП новобранці направляються до військової частини або, при необхідності, проходять додаткове професійне навчання.

У військовій частині також є навчання та адаптація, в якому беруть участь побратими — військовослужбовці підрозділу.

Допис Вінницького обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот

Допис Вінницького обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже працівники ТЦК й надалі перевірятимуть, чи всі військовозобов'язані чоловіки оновили свої військово-облікові дані. Ті, хто цього не зробив до 16 липня, обов'язково отримуватимуть повістки. На додачу таких осіб чекає штраф у розмірі від 17000 до 25500 грн.

Також в Україні є випадки, коли під час проходження військово-лікарської комісії некоректно визначають придатність мобілізованого. З початку повномасштабного вторгнення вони перевантажені нескінченним потоком людей.