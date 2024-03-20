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Мобилизация в Украине — нардеп заявил, что уклонистов могут подавать в розыск

20 марта 2024 02:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — уклоняющихся могут подавать в розыск – что известно
Мужчина и представители ТЦК на улице. Фото: соцсети
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Если человек после вручения повестки в рамках общей мобилизации в Украине не приходит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки три или более раз, то рассматривается вариант, который, по решению суда, может подаваться в розыск. Такое заявление сделал член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Вадим Ивченко.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости" в среду, 20 марта.

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"Мы знаем об инициативе по увеличению штрафов за неявку по повестке. Если не появился в третий раз, возможно, специально избегаешь, по решению суда человек может подаваться в розыск", — подчеркнул нардеп.

Далее он добавил, что "это то, что предлагает правительство и депутаты правоохранительного Комитета будут рассматривать соответствующие предложения".

Ранее мы писали, что в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

Напомним, мы сообщали, как происходит бронирование аграриев от мобилизации в 2024 году и с какими вызовами сталкивается область.

Мы также информировали, какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.

военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
розыск
уклонисты

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