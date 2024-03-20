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Мобілізація в Україні — нардеп заявив, що ухилянтів можуть подавати в розшук

20 березня 2024 02:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — ухилянтів можуть подавати в розшук - що відомо
Чоловік та представники ТЦК на вулиці. Фото: соцмережі
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Якщо людина після вручення повістки в рамках загальної мобілізації в Україні не приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки три або більше разів, то розглядається варіант, що, її за рішенням суду, можуть подавати у розшук. Таку заяву зробив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, народний депутат Вадим Івченко.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу, 20 березня.

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Розшук ухилянтів — що відомо

"Ми знаємо про ініціативу щодо збільшення штрафів за неявку по повістці. Якщо не з'явився втретє, можливо, спеціально уникаєш, за рішенням суду, людина може подаватися в розшук", — підкреслив нардеп.

Далі він додав, що "це те, що пропонує уряд, і депутати правоохоронного Комітету будуть розглядати відповідні пропозиції".

Раніше ми писали, що в Україні спростили бронювання працівників оборонних підприємств.

Нагадаємо, ми повідомляли, як відбувається бронювання аграріїв від мобілізації 2024 року та з якими викликами стикається сфера. 

Також ми інформували, які умови прозорої та гнучкої схеми бронювання від мобілізації.

військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
розшук
ухилянти

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