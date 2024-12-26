Кто не подлежит принудительному призыву в армию — перечень

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Некоторые украинцы не могут быть призваны в ряды Вооруженных сил принудительно. В частности, речь идет о тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто не подлежит принудительному призыву

Во время всеобщей мобилизации призыву не подлежат те украинцы, которые:

имеют право на отсрочку или бронирование;

признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам прохождения ВВК;

исключены с воинского учета.

Также не могут мобилизовать принудительно мужчин до 25 лет. Однако исключением являются военнообязанные с 18 лет, которые закончили военную кафедру или проходили срочную службу.

Согласно закону, мобилизации подлежат военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет.

Напомним, процесс оповещения военнообязанных граждан через повестки является законным. Однако, если ее оставили в почтовом ящике, а не прислали через "Укрпочту", такие действия ТЦК считаются неправомерными.

Также Минобороны приняло решение об автоматическом продлении действующих бронирований от мобилизации на один месяц, но не позднее 28 февраля 2025 года.