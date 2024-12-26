Хто не підлягає примусовому призову до армії — перелік

Мобілізація в Україні — які громадяни не підлягають призову
Деякі українці не можуть бути призвані до лав Збройних сил примусово. Зокрема, йдеться про тих, хто має відстрочку або бронювання.
Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Хто не підлягає примусовому призову
Під час загальної мобілізації призову не підлягають ті українці, які:
- мають право на відстрочку або бронювання;
- визнані непридатними до проходження військової служби за результатами проходження ВЛК;
- виключені із військового обліку.
Також не можуть мобілізувати примусово чоловіків до 25 років. Однак винятком є військовозобов'язані з 18 років, які закінчили військову кафедру або проходили строкову службу.
Згідно із законом, мобілізації підлягають військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років.
Нагадаємо, процес оповіщення військовозобов'язаних громадян через повістки є законним. Однак, якщо її лишили в поштовій скриньці, а не надіслали через "Укрпошту", такі дії ТЦК вважаються неправомірними.
Також Міноборони ухвалило рішення про автоматичне продовження чинних бронювань від мобілізації на один місяць, але не пізніше 28 лютого 2025 року.
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