Мобилизация в Украине — будут ли ограничения для уклоняющихся и какие правки отклонил Комитет

Высший билет в руках. Фото: te.20minut.ua

Комитет ВРУ отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов ухилянцев. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.

Об этом сообщил нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телемарафона.

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"Комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были, кстати. А была оставлена норма сугубо по ограничениям управления транспортным средством. Подчеркну — ограничение управления транспортным средством" , — заявил Федиенко.

На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".

"То есть я хочу подчеркнуть, что закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а механизм выполнения - это уже подзаконные документы. То есть мы должны были оставить нормы по ограничению управления, если это уклоняющийся. И если признано ТЦК, что он есть уклоняющимся. Далее думаю будет какой-то совместимый реестр с Нацполом, где, например, будет внесено, что этот человек уклоняющийся. Как сейчас, кстати, это и есть. Или в розыске. Опять же как сейчас это и есть", — пояснил нардеп.

Он отметил, что даже сейчас ТЦК может определять уклоняющимся лицо согласно действующему законодательству. А что касается ограничения прав каких-то, то действительно было предусмотрено в этом законе, что суд определяет соответствующие ограничения. Но они были упразднены Комитетом.

"И ограничивается право управления, если, например, полицейский останавливает транспортное средство, проверяет водительское удостоверение, то конечно в своем реестре он будет смотреть ли это уклоняющийся. И полицейский согласно административному кодексу должен выполнить свои полномочия....Я так понимаю, что это полицией будет разработан соответствующий подзаконный документ", - говорит Федиенко.

Но, по его словам, "по состоянию на вчера" была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, заложенные именно в этом законе о мобилизации.

"Вопрос в том, что эта норма касалась именно действующего административного кодекса и было предложение перенести именно механизм выполнения этой нормы по ограничению в закон об административных правонарушениях. И сейчас этим Комитет и занимается", - добавил нардеп.

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