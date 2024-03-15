Мобілізація в Україні — чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
Комітет ВРУ відхилив із законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Натомість норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.
Про це повідомив нардеп, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телемарафону.
Які правки відхилив Комітет
"Комітет відхилив всі дискримінаційні норми, які були, до речі. А була залишена норма суто щодо обмежень керування транспортним засобом. Підкреслю — обмеження керування транспортним засобом", — заявив Федієнко.
На уточнення, які саме дискримінаційні правки були відхилені, він сказав, що це стосується обмежень користуватися банківськими картками, бо це "призвело до паніки, коли люди почали знімати з банківських рахунків готівку".
"Тобто я хочу наголосити, що закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а механізм виконання - це вже підзаконні документи. Тобто ми повинні були залишити норми щодо обмеження керування, якщо це є ухилянт. І якщо визнано ТЦК, що він є ухилянтом. Далі думаю буде якийсь там сумісний реєстр з Нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт. Як зараз, до речі, це і є. Або в розшуку. Знову ж таки, як зараз це і є", — пояснив нардеп.
Він зауважив, що навіть зараз ТЦК може визначати ухилянтом особу згідно з діючим законодавством. А щодо обмеження прав якихось, то дійсно було передбачено в цьому законі, що суд визначає відповідні обмеження. Але вони були скасовані Комітетом.
"І обмежується права керування, якщо, наприклад поліцейський зупиняє транспортний засіб, перевіряє посвідчення водія, то звісно у своєму реєстрі він буде дивитися чи це ухилянт. І поліцейський згідно з адміністративним кодексом має виконати свої повноваження....Я так розумію, що це поліцією буде розроблений відповідний підзаконний документ", — каже Федієнко.
Але, за його словами "станом на вчора" була підтримана Комітетом правка, яка скасовує механізми, які закладені саме в цьому законі про мобілізацію.
"Питання в тому, що ця норма стосувалася саме діючого адміністративного кодексу і була пропозиція перенести саме механізм виконання цієї норми щодо обмеження в закон про адміністративні правопорушення. І зараз цим Комітет і займається", — додав нардеп.
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