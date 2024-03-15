Мобілізація в Україні — чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет

Выськовий квиток в руках. Фото: te.20minut.ua

Комітет ВРУ відхилив із законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Натомість норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.

Про це повідомив нардеп, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телемарафону.

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"Комітет відхилив всі дискримінаційні норми, які були, до речі. А була залишена норма суто щодо обмежень керування транспортним засобом. Підкреслю — обмеження керування транспортним засобом", — заявив Федієнко.

На уточнення, які саме дискримінаційні правки були відхилені, він сказав, що це стосується обмежень користуватися банківськими картками, бо це "призвело до паніки, коли люди почали знімати з банківських рахунків готівку".

"Тобто я хочу наголосити, що закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а механізм виконання - це вже підзаконні документи. Тобто ми повинні були залишити норми щодо обмеження керування, якщо це є ухилянт. І якщо визнано ТЦК, що він є ухилянтом. Далі думаю буде якийсь там сумісний реєстр з Нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт. Як зараз, до речі, це і є. Або в розшуку. Знову ж таки, як зараз це і є", — пояснив нардеп.

Він зауважив, що навіть зараз ТЦК може визначати ухилянтом особу згідно з діючим законодавством. А щодо обмеження прав якихось, то дійсно було передбачено в цьому законі, що суд визначає відповідні обмеження. Але вони були скасовані Комітетом.

"І обмежується права керування, якщо, наприклад поліцейський зупиняє транспортний засіб, перевіряє посвідчення водія, то звісно у своєму реєстрі він буде дивитися чи це ухилянт. І поліцейський згідно з адміністративним кодексом має виконати свої повноваження....Я так розумію, що це поліцією буде розроблений відповідний підзаконний документ", — каже Федієнко.

Але, за його словами "станом на вчора" була підтримана Комітетом правка, яка скасовує механізми, які закладені саме в цьому законі про мобілізацію.

"Питання в тому, що ця норма стосувалася саме діючого адміністративного кодексу і була пропозиція перенести саме механізм виконання цієї норми щодо обмеження в закон про адміністративні правопорушення. І зараз цим Комітет і займається", — додав нардеп.

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