Мобилизация в Украине после 16 июля — ТЦК по-новому проверяют документы

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Звягельский районный ТЦК и СП

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что военнообязанным, которые не обновили свои данные и по которым нет информации в других реестрах, грозит штраф. Поэтому работники территориальных центров комплектования могут проверять документы на улице.

Об этом Екатерина Черногоренко рассказала в интервью Армия TV, опубликованном на YouTube.

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Как работники ТЦК будут проверять документы

Представительница Минобороны отметила, когда работники ТЦК будут проверять документы на улице, могут попросить военнообязанного предъявить военно-учетный документ. С помощью технических средств они проверяют, есть ли данные о человеке в реестре "Оберег", а указанный при обновлении персональной информации QR-код помогает считать данные.

ТЦК может обратиться в полицию для задержания человека, не уточнившего свои данные в течение 60 дней после принятия закона о мобилизации. Штрафы не будут оформлять отдельно, если государство имеет доступ к необходимым данным из других реестров.

Обновление военно-учетных данных в ТЦК

Напомним, что первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук ответил, скольким военнообязанным грозит штраф от ТЦК за необновленные данные. По его словам, речь идет об около шести миллионов мужчинах.

В то же время в одной из областей страны уже начали штрафовать тех, кто не обновил свои данные до 16 июля. Однако если граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.

Добавим, что в Минобороны предупредили о появлении специальной отметки в приложении "Резерв+" для вовремя обновивших военно-учетные данные. Сотрудники ТЦК и полиции могут сразу ее видеть.