Мобілізація в Україні після 16 липня — ТЦК по-новому перевіряють документи

У військовозобов'язаного перевіряють документи. Ілюстративне фото: скриншот

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що військовозобов'язаним, які не оновили свої дані й щодо яких немає інформації в інших реєстрах, загрожує штраф. Тому працівники Територіальних центрів комплектування можуть перевіряти документи на вулиці.

Про це Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю Армія TV, опублікованому на YouTube.

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Як працівники ТЦК будуть перевіряти документи

Представниця Міноборони зазначила, коли працівники ТЦК перевірятимуть документи на вулиці, можуть попросити військовозобов'язаного пред'явити військово-обліковий документ. За допомогою технічних засобів вони перевіряють, чи є дані про людину в реєстрі "Оберіг", а вказаний при оновленні персональної інформації QR-код допомагає зчитати дані.

ТЦК може звернутися до поліції для затримання людини, яка не уточнила свої дані протягом 60 днів після ухвалення закону про мобілізацію. Штрафи не будуть оформляти окремо, якщо держава має доступ до необхідних даних з інших реєстрів.

Оновлення військово-облікових даних у ТЦК

Нагадаємо, що перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук відповів, скільком військовозобов'язаним загрожує штраф від ТЦК за неоновлені дані. За його словами, йдеться про близько шість мільйонів чоловіків.

Водночас в одній з областей країни вже розпочали штрафувати тих, хто не оновив свої дані до 16 липня. Однак якщо громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.

Додамо, що в Міноборони попередили про появу спеціальної позначки в застосунку "Резерв+" для тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані. Працівники ТЦК та поліції можуть одразу її бачити.