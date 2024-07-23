Мобілізація в Україні - у Резерв+ з'явиться спеціальна позначка

Застосунок Резерв+ на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Для тих, хто вчасно оновив дані, у застосунку Резерв+ з'явиться спеціальна позначка про це. Працівники ТЦК та поліції можуть одразу її бачити.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі LIGA.net.

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Для чого ця позначка у Резерв+

Черногоренко розповіла, для того, аби отримати цю позначку, потрібно встановити застосунок Резерв+ останньої версії з Play Market на Android та App Store на IOS.

Наступний крок — натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного, а потім на "Оновити документ".

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Спеціальна позначка у Резерв+. Фото: скриншот

Черногоренко пояснила, що така позначка виконує декілька функцій і українці можуть бути спокійнішими, що точно оновили свої дані. Поліція і ТЦК можуть одразу бачити цю відмітку.

"Наприклад, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані. У таких випадках важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства", — навела приклад заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи є можливим витік даних з Резерв+. Там підкреслили, що це неможливо, оскільки застосунок не зберігає дані, а лише використовує інформацію з державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Водночас Кабмін офіційно не визнав "Резерв+. Ми писали, що робити тим, хто оновив дані через цей застосунок.