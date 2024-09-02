Стало известно, могут ли мобилизовать пенсионеров и какая процедура увольнения

Военный. Фото: Генштаб

В Украине в условиях военного положения проходит всеобщая мобилизация. Стало известно, кто из пенсионеров может быть мобилизован, а кто имеет право на освобождение от военной службы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE в понедельник, 2 сентября.

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Мобилизация пенсионеров

Мобилизационный процесс предполагает, что в состав Вооруженных Сил Украины могут быть призваны мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Это касается как лиц, находящихся в военном резерве, так и имеющих предыдущий опыт службы. Однако для пенсионеров предусмотрены некоторые исключения.

Пенсионеры, имеющие право на освобождение от мобилизации

Лица, достигшие 60 лет, обычно освобождаются от мобилизации. Это касается всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту или по инвалидности.

Пенсионеры, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, также могут быть освобождены от мобилизации. Это касается лиц, страдающих заболеваниями или травмами, которые делают их непригодными к военной службе. Подтверждением является медицинская комиссия.

Пенсионеры, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными членами семьи, имеют право на освобождение от мобилизации. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие статус опекуна.

Существуют и другие категории пенсионеров, которые могут получить освобождение от мобилизации, в частности, имеющие статус ветерана труда или особые заслуги перед государством.

Процедура освобождения от мобилизации

Чтобы официально получить освобождение от мобилизации, пенсионер должен обратиться в военкомат с необходимыми документами, в частности:

пенсионным удостоверением;

медицинскими справками, подтверждающими состояние здоровья;

документами, подтверждающими опекунство или другие основания для увольнения.

После подачи документов, военкомат проводит их проверку и принимает решение об увольнении или призыве.

Следовательно, мобилизация во время военного положения касается большинства военнообязанных, но пенсионеры могут быть освобождены от службы при наличии соответствующих оснований.