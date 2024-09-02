Изменен порядок мобилизации для некоторых категорий военнообязанных — постановление Кабмина

Сотрудница ТЦК общается с военнообязанным. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Кабинет министров Украины изменил порядок мобилизации некоторых категорий военнообязанных — тех, кто ухаживает или содержит больных или лиц с инвалидностью. Соответствующие нововведения прописаны в постановлении КМУ № 930.

Какие изменения произошли для военнообязанных — объяснили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Изменения для определенных категорий военнообязанных

Кабмин принял постановление № 930, которым внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих больных/лиц с инвалидностью.

Что изменилось

Пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Отныне эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода, разграничены.

Военнообязанным, которые ухаживают за больной женой (мужем, ребенком и/или своим отцом или матерью) больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода.