Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Украине изменили порядок мобилизации для некоторых граждан — что известно arrow

В Украине изменили порядок мобилизации для некоторых граждан — что известно

2 сентября 2024 10:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Изменен порядок мобилизации для некоторых категорий военнообязанных — постановление Кабмина
Сотрудница ТЦК общается с военнообязанным. Фото: Львовский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет министров Украины изменил порядок мобилизации некоторых категорий военнообязанных — тех, кто ухаживает или содержит больных или лиц с инвалидностью. Соответствующие нововведения прописаны в постановлении КМУ № 930.

Какие изменения произошли для военнообязанных — объяснили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Изменения для определенных категорий военнообязанных

Кабмин принял постановление № 930, которым внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих больных/лиц с инвалидностью.

Что изменилось

Пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Отныне эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода, разграничены.

Военнообязанным, которые ухаживают за больной женой (мужем, ребенком и/или своим отцом или матерью) больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода.

Также важные новости дня по теме:

 

Кабинет министров война военкомат военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:46 Уклонение от мобилизации — за что будут штрафовать мужчин с 1 сентября

11:33 Готовила ракетный удар по Николаеву — СБУ задержала российскую агентку

11:30 На Солнце произошло десять вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:19 Планировала удары по Николаеву — СБУ задержала российскую шпионку

11:16 Польша поднимала авиацию в небо из-за российской атаки на Украину

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:15 Кравец объяснил, чем занимается в Динамо в роли советника президента клуба

11:10 В Украине упал спрос на валюту — данные межбанка

11:08 В Николаевской области прогремели взрывы

11:00 Украинцы получат по 21 тыс. грн на подготовку к зиме — кто имеет право

10:58 Угроза обстрела юга — российские корабли на дежурстве в Черном море

11:46 Уклонение от мобилизации — за что будут штрафовать мужчин с 1 сентября

11:33 Готовила ракетный удар по Николаеву — СБУ задержала российскую агентку

11:30 На Солнце произошло десять вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:19 Планировала удары по Николаеву — СБУ задержала российскую шпионку

11:16 Польша поднимала авиацию в небо из-за российской атаки на Украину

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:15 Кравец объяснил, чем занимается в Динамо в роли советника президента клуба

11:10 В Украине упал спрос на валюту — данные межбанка

11:08 В Николаевской области прогремели взрывы

11:00 Украинцы получат по 21 тыс. грн на подготовку к зиме — кто имеет право

10:58 Угроза обстрела юга — российские корабли на дежурстве в Черном море

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования