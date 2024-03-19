Мобилизация аспирантов и студентов 2024 — какие изменения нового законопроекта 10449

Студенты в аудитории. Фото: скриншот

Все аспиранты будут иметь право на отсрочку от мобилизации независимо от формы обучения.

Об этом в интервью рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Согласно правительственному законопроекту о мобилизации № 10449, аспиранты, получающие образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации.

По словам Вениславского, не может быть разделения на обучающихся в аспирантуре по контракту и на обучающихся на бюджете. Это неконституционно — нарушает принцип равенства, заметил нардеп.

"Поэтому мы убрали это разделение – все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения", — заверил он.

Однако Министерство образования впоследствии должно разработать механизмы, в том числе и путем экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли бы этим правом при поступлении в аспирантуру.

Независимо — на средства физических лиц или на средства бюджета.

В предварительной версии законопроекта отмечалось, что призыву на военную службу в особый период не подлежат соискатели:

профессионального и профессионально-технического образования;

профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень;

педагогические работники учреждений профессионального, профессионально-технического образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают там.

В законопроекте № 10449 сначала прописали, что мобилизация аспирантов предусмотрена для обучающихся по контракту. То есть речь идет о мобилизации аспирантов, получающих образование на средства физических и юридических лиц на условиях контракта. Теперь эту норму решили изменить и отменить мобилизацию обучающихся на контракте аспирантов.

То есть отсрочка от мобилизации будет доступна всем аспирантам независимо от формы обучения.

В новой редакции документа отмечается, что мобилизации в особый период не подлежат соискатели: профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования; а также докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для: соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее получен.

Порядок получения уровней образования указан в ст. 10 II раздела закона об образовании.

Отсрочка предоставляется призывникам, которые:

признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;

учатся в заведениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального высшего или высшего образования; в заведениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста);

избрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);

имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (перечень в ч. 12 ст. 26 настоящего закона).

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