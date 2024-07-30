Бывшие украинские заключенные рассказали, почему пошли в армию

Обучение бывших заключенных. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины активно привлекают бывших заключенных к военной службе. Сегодня трудно узнать среди новобранцев ВСУ тех, кто недавно отбывал наказание в колониях и теперь проходит обучение на полигоне.

Об этом сообщило издание Донбасс.Реалии во вторник, 30 июля.

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Мобилизация заключенных в Украине

Еще месяц тому бывшие заключенные находились в колониях, а теперь стали военнослужащими. Все они добровольно заключили контракт с ВСУ. Каждый из них имеет свою уникальную жизненную историю.

"Пошел воевать, защищать свою страну. В первую очередь — своих детей, своих родителей", — рассказал Александр. Он был арестован за кражу.

Бывший заключенный Владимир с 39 лет жизни отсидел в колонии 23 года. Он отметил, что после ухода в армию у него улучшились отношения с младшим братом.

"Я решил сделать что-то полезное для государства. У меня младший брат служит в 47-й бригаде, мы с ним были в не очень хороших отношениях. Но сейчас он говорит: "Ну, молодец, я горжусь тобой", — рассказал Владимир.

Напомним, издание Reuters сообщило, что украинские заключенные, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, рассказали о своей мобилизации. Они говорят, что не собираются умирать.

Мы писали, что решение в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти 5 тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.