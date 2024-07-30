Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Месяц назад были в тюрьме, а сейчас на фронте — как воюют в ВСУ бывшие узники arrow

Месяц назад были в тюрьме, а сейчас на фронте — как воюют в ВСУ бывшие узники

30 июля 2024 22:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Бывшие украинские заключенные рассказали, почему пошли в армию
Обучение бывших заключенных. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Вооруженные силы Украины активно привлекают бывших заключенных к военной службе. Сегодня трудно узнать среди новобранцев ВСУ тех, кто недавно отбывал наказание в колониях и теперь проходит обучение на полигоне.

Об этом сообщило издание Донбасс.Реалии во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Мобилизация заключенных в Украине

Еще месяц тому бывшие заключенные находились в колониях, а теперь стали военнослужащими. Все они добровольно заключили контракт с ВСУ. Каждый из них имеет свою уникальную жизненную историю.

"Пошел воевать, защищать свою страну. В первую очередь — своих детей, своих родителей", — рассказал Александр. Он был арестован за кражу.

Бывший заключенный Владимир с 39 лет жизни отсидел в колонии 23 года. Он отметил, что после ухода в армию у него улучшились отношения с младшим братом.

"Я решил сделать что-то полезное для государства. У меня младший брат служит в 47-й бригаде, мы с ним были в не очень хороших отношениях. Но сейчас он говорит: "Ну, молодец, я горжусь тобой", — рассказал Владимир.

Напомним, издание Reuters сообщило, что украинские заключенные, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, рассказали о своей мобилизации. Они говорят, что не собираются умирать.

Мы писали, что решение в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти 5 тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.

война тюрьма Украина армия заключенные мобилизация война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом