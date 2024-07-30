Колишні українські ув'язнені розповіли, чому пішли до війська

Навчання колишніх ув'язнених. Фото: скриншот

Збройні Сили України активно залучають колишніх ув'язнених до військової служби. Сьогодні важко впізнати серед новобранців ЗСУ тих, хто нещодавно відбував покарання в колоніях і тепер проходить навчання на полігоні.

Про це повідомило видання Донбас.Реалії у вівторок, 30 липня.

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Мобілізація ув'язнених в Україні

Ще місяць тому колишні в'язні перебували у колоніях, а тепер стали військовослужбовцями. Всі вони добровільно уклали контракт з ЗСУ. Кожен з них має свою унікальну життєву історію.

"Пішов воювати, захищати свою країну. Насамперед — своїх дітей, своїх батьків", — розповів Олександр. Він був ув'язнений за крадіжку.

Колишній ув'язнений Володимир з 39 років життя відсидів в колонії 23 роки. Він зазначив, що після того, як пішов до війська, у нього покращилися відносини з молодшим братом.

"Я вирішив зробити щось корисне для держави. У мене молодший брат служить в 47-й бригаді, ми з ним були в не дуже хороших стосунках. Але зараз він каже: "Ну, молодець, я тобою пишаюся", — розповів Володимир.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що українські в'язні, які приєдналися до Збройних сил України, розповіли про свою мобілізацію. Вони кажуть, що не збираються помирати.

Ми писали, що ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями.