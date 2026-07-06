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Главная Штаб ВСУ расширили на фронте килзону для россиян до 30–40 километров

ВСУ расширили на фронте килзону для россиян до 30–40 километров

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 11:32
Россия прячет технику в 40 км от фронта из-за дронов ВСУ
Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооружённых Сил Украины. Фото: 93 ОМБр

За последние три года эффективная зона уничтожения противника украинскими военными расширилась в десятки раз, что вынудило российскую армию отвести свою боевую технику за 40-километровую линию от передовой. Ситуацию на поле боя изменило развитие беспилотных систем, которое сейчас позволяет Силам обороны атаковать логистику россиян на расстоянии сотен километров.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» эксклюзивно рассказал командир расчета БПЛА 3-й ОШБр с позывным «Пиц».

Украинские военные заставили россиян отвести технику на несколько километров

Российское военное командование пытается держать имеющуюся технику на безопасном расстоянии и избегает подвода её ближе, чем на 30–35 километров к линии фронта. На такие шаги оккупанты пошли из-за того, что украинские военные оттеснили их подразделения и кардинально расширили смертельную для врага зону.

Командир расчёта беспилотных летательных аппаратов 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Пиц» по имени Игорь в эфире программы «Утро.LIVE рассказал, что по сравнению с 2023 годом возможности Сил обороны Украины по уничтожению захватчиков выросли в десятки раз благодаря стремительной эволюции отечественных беспилотных систем.

Военнослужащий отметил, что раньше зона непосредственного уничтожения техники и личного состава россиян ограничивалась лишь несколькими километрами от передовой, однако сейчас ситуация полностью изменилась.

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«Да, я могу сказать однозначно, что радиус действия расширился. Если, например, вспомнить 2023 год, когда зона действия составляла, так можно сказать, 2–3 километра в одну и в другую сторону от линии боевого столкновения, то на сегодняшний день она увеличилась до 30 километров», — подчеркнул боец 3-й ОШБр.

По его словам, современные украинские FPV-дроны и другие средства огневого поражения регулярно выполняют боевые задачи и успешно атакуют обозначенные цели на расстоянии от 45 до 60 километров вглубь позиций противника.

Кроме того, в Украине продолжается масштабная работа по расширению возможностей для нанесения ударов по тыловой инфраструктуре российской армии. Военный пояснил, что сейчас активно разрабатываются и внедряются так называемые «мидлстрайки».

Такие беспилотники способны проникать в глубокий тыл захватчиков на расстояние 100, 200, 300 и даже 350 километров.

«Собственно, враг оттянул всю возможную технику подальше за 40-километровую линию и старается не продвигаться ближе, чем на 30–35 километров», — подытожил командир.

Новини.LIVE сообщали ранее, что российские оккупационные войска продолжают вести активные наступательные действия на востоке и севере Украины, однако на отдельных участках фронта все чаще фиксируются признаки проблем с логистикой. Хотя боевая активность противника остается высокой, на отдельных направлениях наблюдается нехватка топлива, что уже начинает ограничивать мобильность российских боевых подразделений.

В частности, на Волчанском направлении противник пытается нарастить интенсивность атак, однако эти действия сопровождаются значительными потерями в технике и личном составе. Характер боевых столкновений на этом участке существенно изменился из-за все более активного применения беспилотников обеими сторонами.

В то же время в конце июня на Покровско-Мирноградском направлении был зафиксирован временный спад интенсивности штурмов из-за истощения передовых подразделений российской армии. Однако, по словам офицера ДШВ Владимира Полевого, угроза возобновления наступления остается критически высокой, поскольку россияне сумели сосредоточить свежие резервы всего в 40 километрах от линии соприкосновения и, в отличие от других участков, не испытывают дефицита горюче-смазочных материалов для своей техники.

российские войска ВСУ фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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