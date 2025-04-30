Халяльные и кошерные сухпайки ВСУ — Минобороны утвердило обновленную техническую спецификацию

Сухпайок. Фото: Милитарный

Министерство обороны Украины (МОУ) приняло обновленную техническую спецификацию суточных полевых наборов продуктов, которая предусматривает возможность закупки специализированных сухпайков для военнослужащих, придерживающихся религиозных норм. Отныне вместе с базовыми наборами можно будет поставлять сухпайки, сертифицированные по стандартам халяль и кашрут.

Об этом сообщили в пресс-службе МОУ в среду, 30 апреля.

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Что входит в состав сухпайков

В Минобороны отметили, что халяльные наборы предназначены для военных, которые придерживаются исламских норм питания, тогда как кошерные — для тех, кто исповедует иудаизм. Новые стандарты учитывают не только религиозные ограничения, но и требования к качеству, питательности и удобству в условиях боевых действий.

В состав сухпайка входят три полноценных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Основные компоненты остаются неизменными: галеты, сухари, готовые первые и вторые блюда (борщ, супы, каши или овощи с мясом), растворимый кофе, чай, мед, джем, соль, перец, сахар, а также одноразовая посуда и салфетки. Однако, в зависимости от типа пайка, меняется состав мясных блюд — например, в халяльном пайке может быть баранина или курятина, но не свинина; в кошерном — мясо, соответствующее нормам кашрута и не сочетающееся с молочными продуктами.

Все блюда фасуются в реторт-пакеты — герметичную современную упаковку, которая позволяет хранить еду без холодильников в течение длительного времени, сохраняя ее вкусовые свойства и пищевую ценность.

"Мы работаем над тем, чтобы питание в Вооруженных силах Украины было не только сбалансированным, но и действительно человекоцентричным — таким, что учитывает убеждения, религиозные нормы и личные предпочтения каждого военнослужащего. В то же время перед нами стоит ряд вызовов: производство инклюзивных сухпайков требует больше ресурсов и учета технологических особенностей приготовления каждого блюда", — сказала директор программы питания ДОТ Галина Литош.

Отдельно отмечается, что халяльные сухпайки должны быть сертифицированы органами, аккредитованными в Украине или мусульманских странах. То же касается кошерных пайков — каждый ингредиент должен соответствовать правилам кашрута, без запрещенных примесей или добавок.

Как сообщил подполковник, начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Максим Кайола, основным требованием к новым пайкам является практичность, питательность и соответствие полевым условиям.

В ближайшее время "Государственный оператор тыла" объявит тендер на закупку первой крупной партии обновленных сухпайков, включая халяльные и кошерные варианты.

Напомним, об изменении подхода к формированию сухпайков военных в Минобороны сообщили еще в 2024 году.

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