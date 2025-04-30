Халяльні та кошерні сухпайки ЗСУ — Міноборони затвердило оновлену технічну специфікацію

Сухпайок. Фото: Мілітарний

Міністерство оборони України (МОУ) ухвалило оновлену технічну специфікацію добових польових наборів продуктів, яка передбачає можливість закупівлі спеціалізованих сухпайків для військовослужбовців, що дотримуються релігійних норм. Відтепер разом із базовими наборами можна буде постачати сухпайки, сертифіковані за стандартами халяль та кашрут.

Про це повідомили у пресслужбі МОУ у середу, 30 квітня.

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Що входить до складу сухпайків

У Міноборони зазначили, що халяльні набори призначені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування, тоді як кошерні — для тих, хто сповідує юдаїзм. Нові стандарти враховують не лише релігійні обмеження, а й вимоги до якості, поживності та зручності в умовах бойових дій.

До складу сухпайка входять три повноцінні прийоми їжі — сніданок, обід і вечеря. Основні компоненти залишаються незмінними: галети, сухарі, готові перші й другі страви (борщ, супи, каші або овочі з мʼясом), розчинна кава, чай, мед, джем, сіль, перець, цукор, а також одноразовий посуд і серветки. Однак, залежно від типу пайка, змінюється склад мʼясних страв — наприклад, у халяльному пайку може бути баранина чи курятина, але не свинина; у кошерному — мʼясо, що відповідає нормам кашруту і не поєднується з молочними продуктами.

Усі страви фасуються в реторт-пакети — герметичну сучасну упаковку, яка дозволяє зберігати їжу без холодильників протягом тривалого часу, зберігаючи її смакові властивості та харчову цінність.

"Ми працюємо над тим, аби харчування у Збройних силах України було не лише збалансованим, а й справді людиноцентричним – таким, що враховує переконання, релігійні норми та особисті вподобання кожного військовослужбовця. Водночас перед нами стоїть низка викликів: виробництво інклюзивних сухпайків потребує більше ресурсів та врахування технологічних особливостей приготування кожної страви", — сказала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош,.

Окремо наголошується, що халяльні сухпайки мають бути сертифіковані органами, акредитованими в Україні або мусульманських країнах. Те саме стосується кошерних пайків — кожен інгредієнт має відповідати правилам кашруту, без жодних заборонених домішок чи добавок.

Як повідомив підполковник, начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони Максим Кайола, основною вимогою до нових пайків є практичність, поживність і відповідність польовим умовам.

Найближчим часом "Державний оператор тилу" оголосить тендер на закупівлю першої великої партії оновлених сухпайків, включно з халяльними та кошерними варіантами.

Нагадаємо, про зміну підходу до формування сухпайків військових у Міноборони повідомили ще у 2024 році.

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