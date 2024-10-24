Умеров объявил о запуске онлайн-обучения в приложении Армия+

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске онлайн-обучения по военному делу в приложении Армия+. По его словам, теперь защитники могут овладевать новыми знаниями даже в полевых условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, 24 октября.

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В настоящее время доступны курсы по "Общей подготовке", "Быту в полевых условиях" и "Беспилотным системам".

"Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля — тест для проверки знаний, а в конце курса — экзамен. Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике. Мы не останавливаемся и уже работаем над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что цель инициативы обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне.

Напомним, Умеров объяснил причину повышения мотивации у граждан уходить воевать. По его словам, речь идет о принятии мобилизационного закона.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отставке начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.