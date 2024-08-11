Где брать образцы для написания рапорта военным ВСУ

Военные ВСУ оформляют документы. Фото: Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины утвердили порядок оформления и подачи рапортов военнослужащими и алгоритм рассмотрения. Также в Минобороны собрали образцы всех документов, которые могут понадобиться военным ВСУ.

Текст приказа "Порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины" подписал министр обороны Рустем Умеров.

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Путь рапорта. Фото: скриншот

Какие бывают рапорты

Рапорты надо подавать в устной или письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств.

Устные рапорты рассматриваются немедленно. Бумажные рапорты рассматриваются в сроки:

не позднее чем через 48 часов со времени подачи, если это касается вопросов воинской дисциплины, обязанностей личного состава при выполнении боевых приказов (распоряжений), сохранения жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам и других уважительных причин;

не более чем в течение 14 дней — по другим вопросам.

Образец рапорта на свободную тему. Фото: скриншот

Кто рассматривает рапорты

Если непосредственный начальник военнослужащего не может решить вопрос, надо обращаться к следующему прямому начальнику. Командиры должны отвечать на бумажный рапорт наложением резолюции.

Несогласование рапорта непосредственным и/или прямыми командирами (начальниками) не помеха тому, чтобы рапорт мог пойти выше, к должностному лицу, уполномоченному принимать решение о теме рапорта.

Отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивированным

Все рапорты, которые должен рассматривать командир воинской части, предварительно обязательно регистрируются в службе делопроизводства.

Рапорт в электронной форме создают и подают с помощью средств СЭДО, портала "Армия+" и других информационно-коммуникационных систем, введенных в эксплуатацию в системе Минобороны Украины. Электронный рапорт, в котором есть служебная или секретная информация, подается исключительно через информационно-коммуникационные системы Минобороны или ВСУ, которые предназначены для обмена такими данными, чтобы не нарушать секретность.

Подписывают и согласовывают электронный рапорт в "Армии+" через квалифицированную электронную подпись (в том числе и через "Дія.Підпис") и/или усовершенствованную электронную подпись.

Фрагмент приказа Минобороны. Фото: скриншот

Образцы рапортов

Также на сайте Минобороны размещены все образцы для написания рапортов по категориям: денежное довольствие, увольнение, отпуск, лечение, перемещение, ВЛК и другие. Документы можно загрузить в формате PDF и DOCX по ссылке.

Образцы рапортов на отпуск. Фото: скриншот