Минобороны ответило на вопрос Financial Times о необходимости мобилизации 400-500 тысяч мужчин

Очереди в военкомате. Иллюстративное фото: bukinfo.com.ua

Минобороны предоставило комментарий изданию Financial Times о мобилизационных мерах в Украине. Учреждение подчеркнуло большой интерес к этому вопросу и обнародовало весь текст своего ответа изданию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 13 марта.

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В Минобороны заявили, что граждане Украины четко отдают себе отчет в важности обороны своего государства. Также они подчеркнули, что недавно запущенная рекрутинговая кампания, которая ограничивается определенным спектром военных специальностей, уже показала высокий уровень понимания среди населения. По данным министерства, на 8000 доступных мест поступило более 90 000 заявок.

Отрывок поста Министерства обороны. Фото: скриншот

Учитывая безопасность, Минобороны не может раскрывать точное количество лиц, необходимых для присоединения к вооруженным силам. Однако, общие оценки в 400-500 тысяч человек только приблизительны и подлежат корректировке в зависимости от ситуации на фронте, и эти потребности не могут быть удовлетворены сразу. Это необходимо для обеспечения возможности демобилизации тех, кто защищает страну с первых дней войны.

Установление точного срока военной службы имеет ключевое значение. Законопроект, предлагающий определить этот срок в 36 месяцев, находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Обновление законодательства о мобилизации позволит лучше оценить мобилизационный потенциал страны благодаря улучшению системы военного учета и внедрению новых цифровых решений.

В министерстве заявили, что их цель состоит в том, чтобы каждый призывник имел ясное понимание процесса подготовки, отбора в подразделения, условия службы, государственные гарантии, а также продолжительность службы.

Напомним, что в Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте.

Ранее мы писали, что в Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии.