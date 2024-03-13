Міноборони відповіло на питання Financial Times про необхідність мобілізації 400-500 тисяч чоловіків

Черги у військкоматі. Ілюстративне фото: bukinfo.com.ua

Міноборони надало коментар виданню Financial Times щодо мобілізаційних заходів в Україні. Установа підкреслила великий інтерес до цього питання та оприлюднила весь текст своєї відповіді виданню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у середу, 13 березня.

Читайте також:

Чому Генштаб хоче залучити додаткові сили, замість того, щоб використовувати наявні резерви

У Міноборони заявили, що громадяни України чітко усвідомлюють важливість оборони своєї держави. Також вони підкреслили, що нещодавно запущена рекрутингова кампанія, яка наразі обмежується певним спектром військових спеціальностей, вже показала високий рівень розуміння серед населення. За даними міністерства, на 8000 доступних місць надійшло понад 90000 заявок.

Уривок допису Міністерства оборони. Фото: скриншот

З огляду на безпеку, Міноборони не може розкривати точну кількість осіб, які потрібні для приєднання до збройних сил. Однак, загальні оцінки в 400-500 тисяч осіб є лише приблизними та підлягають коригуванню залежно від ситуації на фронті, і ці потреби не можуть бути задоволені відразу. Це необхідно для забезпечення можливості демобілізації тих, хто захищає країну з перших днів війни.

Встановлення чіткого терміну військової служби має ключове значення. Наразі, законопроєкт, що пропонує визначити цей термін у 36 місяців, перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Оновлення законодавства про мобілізацію дозволить краще оцінити мобілізаційний потенціал країни завдяки поліпшенню системи військового обліку та впровадженню нових цифрових рішень.

У міністерстві заявили, що їхня мета полягає в тому, щоб кожен призовник мав ясне розуміння процесу підготовки, відбору до підрозділів, умов служби, державних гарантій, а також тривалості служби.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті.

Раніше ми писали, що у Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови.