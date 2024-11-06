Минобороны начало тестирование новых образцов

Минобороны тестирует новые образцы формы для женщин-военных
Министерство обороны Украины тестирует новые образцы женской военной формы. Речь идет о демисезонной и зимней, а также вводят элементы инклюзивности.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 6 ноября.
Женская форма в ВСУ
По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин. Первые образцы зимней формы уже подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.
Он подчеркнул, что внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка мужской не актуальна для женщин. Мельник заметил, что также женщин-военных необходимо обеспечить специальными бронежилетами с уменьшенным весом бронеплит.
Ранее народный депутат Ирина Никорак в эфире День.LIVE заявила, что более 100 тысяч женщин в армии носят мужскую форму.
Кроме того, Минобороны установило требования по калорийности продуктов для военнослужащих.
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