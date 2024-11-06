Минобороны начало тестирование новых образцов

Женщины-военные. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины тестирует новые образцы женской военной формы. Речь идет о демисезонной и зимней, а также вводят элементы инклюзивности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 6 ноября.

Читайте также:

Женская форма в ВСУ

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин. Первые образцы зимней формы уже подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

Он подчеркнул, что внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка мужской не актуальна для женщин. Мельник заметил, что также женщин-военных необходимо обеспечить специальными бронежилетами с уменьшенным весом бронеплит.

Скриншот поста Минобороны

Ранее народный депутат Ирина Никорак в эфире День.LIVE заявила, что более 100 тысяч женщин в армии носят мужскую форму.

Кроме того, Минобороны установило требования по калорийности продуктов для военнослужащих.