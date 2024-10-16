ОВА могут лишить полномочий признавать предприятия критическими

Работники компании. Иллюстративное фото: Spiegl

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время действующая модель бронирования срывает этот процесс.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в ОП.

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Бронирование от мобилизации

Так, в начале октября у Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам мобилизации. Военные полагают, что нынешняя модель бронирования срывает мобилизационные процессы.

Как известно, 17 июля стартовал механизм бронирования военнообязанных через приложение "Дія" — это значительно ускорило процесс, его получили уже более 1,5 миллиона человек.

Поэтому Минобороны решило инициировать аудит критических предприятий, чтобы проверить, действительно ли они важны для экономики.

Во время него были выявлены проблемы со списками, подаваемыми ОВА. Таким образом, администрации могут потерять право подавать критические предприятия и это будут делать министерства.

Ранее командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" подверг критике идею экономического бронирования.

А в Европейской бизнес-ассоциации объяснили, как влияет на бизнес в Украине приостановка бронирования работников.