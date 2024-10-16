ОВА можуть позбавити повноважень визнавати підприємства критичними — деталі

Працівники підприємства. Ілюстративне фото: Spiegl

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас чинна модель бронювання зриває цей процес.

Про це пише Forbes з посиланням на джерела в ОП.

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Бронювання від мобілізації

Так, на початку жовтня у Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо питань мобілізації. Військові вважають, що нинішня модель бронювання зриває мобілізаційні процеси.

Як відомо, 17 липня стартував механізм бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія" — це значно прискорило процес, його отримало вже понад 1,5 мільйона людей.

Через це Міноборони вирішило ініціювати аудит критичних підприємств, аби перевірити, чи вони дійсно важливі для економіки.

Під час нього було виявлено проблеми зі списками, які подавали ОВА. Таким чином адміністрації можуть втратити право подавати критичні підприємства та це будуть робити міністерства.

Раніше командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" розкритикував ідею економічного бронювання.

А у Європейській бізнес-асоціації пояснили, як впливає на бізнес в Україні призупинення бронювання працівників.