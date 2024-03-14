Минобороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны Украины представило новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Он призван заменить устаревшие подходы.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 14 марта.
Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ
Минобороны хочет изменить подходы на понятный механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.
Обновленный алгоритм:
- Выбор должности и воинской части: кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн платформах, сайтах воинских частей, рекрутинговых центрах отдельных в/ч или ТЦК и СП;
- Собеседование и коммуникация с воинской частью: после выбора должности происходит коммуникация (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей в/ч, в результате которой формируется рекомендательное письмо;
- Оформление в ТЦК и СП: кандидат (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК и СП для уточнения учетных данных, прохождения ВВК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела;
- Направление для прохождения военной службы.
Напомним, с 11 марта в Виннице заработали муниципальные центры рекрутинга для добровольцев. Граждане смогут получить консультации в центрах по поводу начала своей военной службы. При этом представители территориальных центров комплектования не будут присутствовать в центрах рекрутинга.
Также в течение проекта по набору кадров в Силы обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. Кроме того, поступает множество отзывов на эту инициативу, что подтверждает важность и актуальность проекта.
Читайте Новини.LIVE!