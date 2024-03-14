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Минобороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ

14 марта 2024 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины представило новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Он призван заменить устаревшие подходы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 14 марта.

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Минобороны хочет изменить подходы на понятный механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Обновленный алгоритм:

  1. Выбор должности и воинской части: кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн платформах, сайтах воинских частей, рекрутинговых центрах отдельных в/ч или ТЦК и СП;
  2. Собеседование и коммуникация с воинской частью: после выбора должности происходит коммуникация (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей в/ч, в результате которой формируется рекомендательное письмо;
  3. Оформление в ТЦК и СП: кандидат (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК и СП для уточнения учетных данных, прохождения ВВК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела;
  4. Направление для прохождения военной службы.
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Новые правила рекрутинга в ряды ВСУ. Фото: Минобороны
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Новые правила рекрутинга в ряды ВСУ. Фото: Минобороны

Напомним, с 11 марта в Виннице заработали муниципальные центры рекрутинга для добровольцев. Граждане смогут получить консультации в центрах по поводу начала своей военной службы. При этом представители территориальных центров комплектования не будут присутствовать в центрах рекрутинга.

Также в течение проекта по набору кадров в Силы обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. Кроме того, поступает множество отзывов на эту инициативу, что подтверждает важность и актуальность проекта.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
Рекрутинг

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