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Минобороны обновило приложение "Резерв+" — что изменится

7 октября 2024 19:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Минобороны обновило приложение Резерв+ — что нового
Мужчина открыл приложение "Резерв+" на телефоне. Фото: Новини.LIVE.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Минобороны обновили версию приложения "Резерв+" . Среди основных обновлений — возможность проверять действительность повестки через QR-код, бронирование как отдельный вид отсрочки и функция обновления базы неактивных электронных документов.

Об этом идет речь на платформе Apple Store в понедельник, 7 октября.

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Обновлено приложение "Резерв+"

Вышла новая версия мобильного приложения "Резерв+", разработанного Министерством обороны Украины. Обновленная версия имеет номер 1.2.0 и весит 26.9 МБ.

"Резерв+" — это мобильное приложение от Минобороны в котором призывники, военнообязанные и резервисты могут получить электронный военно-учетный документ и обновить свои данные. 

Отмечается, что в новой версии есть три нововведения:

  • Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).
  • Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.
  • Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Новая версия "Резерв+" уже доступна пользователям iOS.

Обновлено приложение Резерв+
Что нового в приложении "Резерв+". Фото: скриншот

Напомним, в Украине возможно повторное обновление военно-учетных данных. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+", где появилась соответствующая опция.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочок , чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений.

Минобороны военный учет мобилизация приложение военнообязанные резерв

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