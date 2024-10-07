Минобороны обновило приложение Резерв+ — что нового

Мужчина открыл приложение "Резерв+" на телефоне. Фото: Новини.LIVE.

Минобороны обновили версию приложения "Резерв+" . Среди основных обновлений — возможность проверять действительность повестки через QR-код, бронирование как отдельный вид отсрочки и функция обновления базы неактивных электронных документов.

Об этом идет речь на платформе Apple Store в понедельник, 7 октября.

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Обновлено приложение "Резерв+"

Вышла новая версия мобильного приложения "Резерв+", разработанного Министерством обороны Украины. Обновленная версия имеет номер 1.2.0 и весит 26.9 МБ.

"Резерв+" — это мобильное приложение от Минобороны в котором призывники, военнообязанные и резервисты могут получить электронный военно-учетный документ и обновить свои данные.

Отмечается, что в новой версии есть три нововведения:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Новая версия "Резерв+" уже доступна пользователям iOS.

Что нового в приложении "Резерв+". Фото: скриншот

Напомним, в Украине возможно повторное обновление военно-учетных данных. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+", где появилась соответствующая опция.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочок , чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений.