Мобилизация в Украине – когда направления на ВВК появятся в Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: depositphotos.com

В начале следующего года военнообязанные смогут получать направление на военно-врачебную комиссию в приложении "Резерв+". Однако административная часть все же будет оставаться за Министерством обороны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Функционал приложения "Резерв+"

Черногоренко заявила, что до конца февраля 2025 года военнообязанные смогут получать направления на военно-врачебную комиссию через мобильное приложение "Резерв+"

"На первом этапе реформы мы внедрим электронные направления на ВВК, которые можно будет получить просто в телефоне, без необходимости посещать ТЦК. Это будет реализовано до конца февраля", — отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, Минобороны планирует постепенно масштабировать эту реформу, предоставляя возможность военнообязанным проходить медосмотр в любом гражданском учреждении по своему выбору.

В то же время, процедура ВВК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны.

"Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные даже после истечения срока, выписанного в новом законе, однако теперь это можно сделать только через "Резерв+".

Ранее мы писали о том, что в приложении "Резерв+" может появиться онлайн-трекинг повесток. Минобороны обсуждает такой функционал.