Мобілізація в Україні — коли направлення на ВЛК з'являться у Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: depositphotos.com

На початку наступного року військовозобов'язані зможуть отримувати направлення на військово-лікарську комісію у додатку "Резерв+". Проте адміністративна частина все ж залишатиметься за Міністерством оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Функціонал застосунку "Резерв+"

Черногоренко заявила, що до кінця лютого 2025 року військовозобов'язані зможуть отримувати направлення на військово-лікарську комісію через мобільний застосунок "Резерв+"

"На першому етапі реформи ми впровадимо електронні направлення на ВЛК, які можна буде отримати просто в телефоні, без необхідності відвідувати ТЦК. Це буде реалізовано до кінця лютого", — зазначила заступниця міністра оборони.

За її словами, Міноборони планує поступово масштабувати цю реформу, надаючи можливість військовозобов'язаним проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Водночас, процедура ВЛК буде розділена на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, що здійснюватиме система Міноборони.

"Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики", — підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, усі військовозобов’язані громадяни мають оновити свої військово-облікові дані навіть після завершення терміну, виписаного у новому законі, проте відтепер це можна зробити тільки через "Резерв+".

Раніше ми писали про те, що у застосунку "Резерв+" може з'явитися онлайн-трекінг повісток. Міноборони обговорює такий функціонал.