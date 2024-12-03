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Трекінг повісток в Резерв+ — у Міноборони пояснили, чи буде він

3 грудня 2024 16:37
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Онлайн-трекінг повісток у застосунку Резерв+ — що планує Міноборони
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що у застосунку "Резерв+" може з'явитися онлайн-трекінг повісток. Наразі відомство обговорює таку функцію.

Про це Катерина Черногоренко сказала в ефірі телемарафону у вівторок, 3 грудня.

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Черногоренко зазначила, що від користувачів "Резерв+" надходять прохання додати онлайн-трекінг повісток. За її словами, Міноборони може розробити такий функціонал.

"Насправді технічно організувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси і мінуси, можливі "вузькі місця". Якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", — сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що зовсім скоро в "Резерв+" може з'явитися декілька оновлень:

  • повторне оновлення військово-облікових даних;
  • запуск інших відстрочок;
  • підписання смартконтакту.

"Ми хочемо, що всі сервіси ТЦК за 2025 рік перейшли в "Резерв+", щоб це була абсолютна альтернатива", — додала вона.

Нагадаємо, в Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язані не отримують повістки через помилки в адресі. У "Резерв+" можуть запровадити систему сповіщення про зміни в особовій справі.

Також юристка Орися Швець пояснила, що робити якщо "Резерв+" дає збій на кордоні.

Міноборони українці Україна мобілізація повістки резерв

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