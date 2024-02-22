Минобороны анонсировало изменения в подаче рапортов — детали

Документы военнослужащего ВСУ. Фото: horyn.info

Министерство обороны Украины анонсировало создание мобильного приложения для военнослужащих "Армия+". Благодаря программе, рапорты станут автоматизированными и удобными.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в четверг, 22 февраля.

Изменения в подаче рапортов

Черногоренко сообщила, что из-за бумажной волокиты тормозится работа военных, отнимая время у критически важных задач. По словам замминистра, ведомство нацелено на достижение цифровизации для повышения удобства для военнослужащих и эффективности армейских структур.

"Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными. Например, рапорт на отпуск можно будет подписать и подать через несколько секунд, просто выбрав нужные даты", — сообщила Черногоренко.

Документы военного. Фото: Минобороны

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, команда Минобороны активно работает над созданием мобильного приложения "Армия+". Военные смогут отправить любые документы в несколько кликов.

Ранее Черногоренко сообщила, что в приложении "Армия+" будут доступны документы и услуги для военных, но электронных повесток не будет.