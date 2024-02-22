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Минобороны анонсировало изменения в подаче рапортов — детали

22 февраля 2024 17:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны анонсировало изменения в подаче рапортов — детали
Документы военнослужащего ВСУ. Фото: horyn.info
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Украины анонсировало создание мобильного приложения для военнослужащих "Армия+". Благодаря программе, рапорты станут автоматизированными и удобными.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в четверг, 22 февраля.

Изменения в подаче рапортов

Черногоренко сообщила, что из-за бумажной волокиты тормозится работа военных, отнимая время у критически важных задач. По словам замминистра, ведомство нацелено на достижение цифровизации для повышения удобства для военнослужащих и эффективности армейских структур. 

"Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными. Например, рапорт на отпуск можно будет подписать и подать через несколько секунд, просто выбрав нужные даты", — сообщила Черногоренко.

ВСУ
Документы военного. Фото: Минобороны
скриншот
Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, команда Минобороны активно работает над созданием мобильного приложения "Армия+". Военные смогут отправить любые документы в несколько кликов.

Ранее Черногоренко сообщила, что в приложении "Армия+" будут доступны документы и услуги для военных, но электронных повесток не будет.

Минобороны
ВСУ
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война в Украине

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